So sehen Sie das Champions-League-Finale live im Fernsehen oder Stream

Eine deutsche Mannschaft hat es zwar nicht ins Endspiel geschafft, mit Trainer Jürgen Klopp und Verteidiger Joel Matip kämpfen am Samstag aber gleich zwei Deutsche um den wichtigsten Europapokal, wenn in Madrid der FC Liverpool und Tottenham Hotspur antreten.

Seit dieser Saison ist die Königsklasse des europäischen Fußballs nur noch im Bezahlfernsehen live zu sehen - auf Sky und im Internet-Stream bei DAZN.

DAZN gibt dem ZDF wegen Champions-League-Finale einen Korb

Zwar hatte sich das ZDF kurzfristig um die Übertragungsrechte für das Finale (Samstag, 21 Uhr) bemüht, konnte mit DAZN jedoch keine Einigung erzielen.

Im frei empfangbaren Fernsehen hätte das Finale nur bei Beteiligung einer deutschen Mannschaft übertragen werden müssen - das regelt der Rundfunkstaatsvertrag.

So bleibt es also dabei, dass das Finale nur im Pay-TV live zu sehen ist. Wer die Partie auf Sky verfolgen will, muss im günstigsten Fall 9,99 Euro für einen Monat Sky Ticket einplanen.

Auf DAZN kann das Endspiel im Probemonat sogar kostenlos empfangen werden, danach kostet das Abo ebenfalls 9,99 Euro monatlich.

In beiden Fällen ist eine ausreichend schnelle Internetverbindung nötig.