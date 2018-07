So reagiert Daimler auf die Özil-Attacke

Özils Engagement bei BigShoe aus Wangen

Seit 2006, als die Nationalmannschaft aus Togo vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland in Wangen zu Gast war, gibt es das BigShoe-Projekt. Initiator war damals der Zahnarzt Igor Wetzel, der auch nach wie vor versucht, vor allem in Afrika so vielen Kindern wie möglich notwendige Operationen zu bezahlen. Mehrere Topfußballer, darunter eben Mesut Özil, werben für BigShoe. Durch Özils Engagement wurden etwa während der gerade beendeten WM 23 Kinder in Russland operiert. „Es freut mich sehr, dass er sich so für BigShoe einsetzt“, sagt Wetzel. „Er ist immer für uns da.“