So bereitet sich Friedrichshafener Profiboxer Anatoli Muratov auf den Kampf seines Lebens vor

Auch der Gegner von Yasin Basar steht nun fest. Der Baienfurter, der bislang fünf Profikämpfe bestritten und gewonnen hat und nach vier Jahren Pause am 14. September wieder in den Ring steigen wird, trifft auf den in Lübeck lebenden Ghanaer Napor Ninsaw. Der 33-Jährige hat bislang ebenfalls fünf Kämpfe bestritten, drei davon gewonnen und einen verloren, ein Kampf endete unentschieden. Ninsaw tönt vor dem auf sechs Runden angesetzten Kampf: „Basar wird den Ringrost nicht so einfach abschütteln und meine Treffer wegstecken können. Alles andere als ein K.o-Sieg für mich wäre eine Enttäuschung.“ Promoter Benedikt Poelchau sagt über den Kampf: „Yasin wollte eine Herausforderung in seinem Comeback-Kampf, die wird er mit Napor Ninsaw definitiv haben.“