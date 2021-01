Snowboarderin Hofmeister Zweite in Scuol

Seit mehreren Wochen ist ein Großteil des Einzelhandels wieder geschlossen, die Regierung setzt den zweiten Lockdown um – wann er endet, ist noch offen. Deshalb haben einige Gewerbetreibende überregional das Aktionsbündnis „Handel steht zusammen“ ins Leben gerufen.

Dieses Bündnis fordert entweder, dass „Unternehmen, die in Folge der Schließungen in ihrer Existenz bedroht sind, durch wirksame Entschädigungen abgesichert werden“ oder die Wiedereröffnung der Geschäfte unter den bewährten Hygieneregeln am 1.