Snowboarder ohne Heim-Podest - Routiniers beenden Karrieren

Nass, kalt, ungemütlich. Doch auch wenn das Wetter in Neu-Ulm eher zum Daheimbleiben einlud, mussten rund 12600 Menschen am Sonntagmorgen ab 8 Uhr ihre Haushalte verlassen. Am Donnerstag ist eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Einkaufscenters Glacis-Galerie entdeckt worden. Der Blindgänger soll in den kommenden Stunden entschärft werden.

Rund um die Bombe wurde eine Sperrzone im Radius von 500 Meter eingerichtet.