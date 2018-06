Bad Gastein (dpa) - Der wegen warmen Wetters abgesagte Cross-Weltcup in Bad Gastein wird vom 18. bis 22. Januar in Veysonnaz nachgeholt.

Der in der Schweiz vorgesehene Parallel-Weltcup wird stattdessen am 15. Januar in Österreich stattfinden. Für diesen Wettkampf gebe es ausreichend Schnee in Bad Gastein, teilte der Internationale Skiverband FIS am Donnerstag mit.