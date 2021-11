Snooker-Star O'Sullivan plant drei weitere WM-Starts

Der sechsmalige Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan will seine Karriere noch ein paar Jahre fortsetzen. Dies sagte der 45-Jährige in einem Interview der „Welt am Sonntag“.

„Mein Ziel ist es, noch drei Weltmeisterschaften zu spielen. Das habe ich jetzt so in meinem Kopf. Aber wer weiß, vielleicht spiele ich auch noch vier Weltmeisterschaften. Drei sollen es aber mindestens noch sein“, sagte „The Rocket“. Dies motiviere ihn sehr, die nächsten zweieinhalb bis drei Jahre noch als Profi weiterzumachen.

Konkrete Ziele hat der Engländer, der als begnadetster Profi in seiner Sportart gilt, nicht mehr. „Ich habe so oft gesagt, dass ich keinem mehr beweisen muss, ob ich ein Gewinner bin. Ein weiterer Weltmeistertitel wird mein Leben nicht verändern. Ein paar Siege machen keinen Unterschied“, sagte O'Sullivan. Er sehe stattdessen das Gesamtbild: „Was mein Leben verändert, ist die Tatsache, dass ich glücklich bin und Spaß habe.“

