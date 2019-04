Snooker-Experte zu O'Sullivan: „Hat die Stärken bewahrt“

Snooker-Experte Rolf Kalb sieht beim fünfmaligen Weltmeister Ronnie O'Sullivan noch immer Fortschritte in dessen Spiel.

„Er hat seine Stärken bewahrt, aber gleichzeitig ist sein Spiel ausgeglichener geworden. Damit kann er auch auf Situationen reagieren, die ihn früher aus der Bahn geworfen hätten“, sagte Kalb der Deutschen Presse-Agentur über „The Rocket“, der erstmals seit 2010 wieder an der Spitze der Weltrangliste steht und damit auch als Topfavorit in die am 20. April in Sheffield beginnende Weltmeisterschaft (bis 6. Mai) geht.

Der 43 Jahre alte O'Sullivan gilt als talentiertester Spieler seiner Generation und als Snooker-Genie. Nach schwächeren Leistungen des jahrelang führenden Mark Selby kam die Ablösung auf Platz eins nicht mehr überraschend. „Der Wechsel an der Spitze der Weltrangliste war nur eine Frage der Zeit“, sagte Kalb mit Blick auf zwei starke Jahre O'Sullivans, der sich 2013 letztmals im Crucible Theatre zum Weltmeister gekrönt hat.

Homepage von World Snooker

Snooker-Kalender

Informationen zur WM 2019

Ronnie O'Sullivan auf Twitter

Mark Williams auf Twitter

Mark Selby auf Twitter

Liveresultate zur WM