Smith und Cross im Finale bei Darts-World-Matchplay

Die beiden Engländer Rob Cross und Michael Smith haben das Finale beim zweitwichtigsten Darts-Turnier der Welt erreicht.

Der frühere Weltmeister Cross schlug in der Vorschlussrunde beim World Matchplay in Blackpool am Samstagabend den Nordiren Daryl Gurney mit 17:15, nachdem er bereits mit 9:15 zurücklag. WM-Finalist Smith setzte sich im Anschluss daran gegen seinen Landsmann Glen Durrant mit 17:10 durch.

Für beide Profis wäre es der erste Titel bei dem bedeutenden Turnier in Blackpool. Das Finale um die nach dem Rekordsieger benannte „Phil-Taylor-Trophy“ findet an diesem Sonntag (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) statt.

