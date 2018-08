Slowene Mohoric gewinnt Deutschland-Tour

Von

Naturschauspiel am Bodensee. Am östlichen Bodensee waren am Sonntagmorgen beeindruckende Wasserhosen zu beobachten.

Die Hitzewelle der vergangenen Wochen und die jetzt einströmende Kaltluft sorgen für perfekte Bedingungen, damit sich Wasserhosen bilden können.

Zuerst hatte die Unwetterbeobachtung CH/EU - UwBe International auf ihrer Facebookseite darüber berichtet.