Sky: Rückkehr von Torhüter Trapp zur Eintracht perfekt

Die Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach Informationen des TV-Senders Sky perfekt.

Der 29-Jährige soll am Mittwoch in Frankfurt den Medizincheck absolvieren und dann einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, wie Sky am Dienstagabend berichtete. Trapp war bereits in der Vorsaison ein halbes Jahr von Paris Saint-Germain an die Hessen ausgeliehen. Frankfurt wollte ihn danach unbedingt behalten. Zuletzt hatte Trapp noch mit dem französischen Meister die China-Tour absolviert und dort den französischen Supercup gegen Pokalsieger Stade Rennes gewonnen.

Bericht Sky