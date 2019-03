Skisprung-Mixed: Deutsches Team zur Halbzeit in Führung

Das deutsche Skisprung-Mixed liegt bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld zur Halbzeit in Führung.

In der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth und Karl Geiger führt das DSV-Quartett nach vier von acht Sprüngen vor Gastgeber Österreich. Der Vorsprung auf das Team um Stefan Kraft beträgt 3,9 Punkte, das sind umgerechnet etwas mehr als zwei Meter. Auf Rang drei liegt Polen. Bei den Weltmeisterschaften 2015 in Falun und 2017 in Lahti hatte das deutsche Team diesen Wettbewerb jeweils für sich entschieden.

