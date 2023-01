„Gold-Rosi“: Ski-Legende Rosi Mittermaier ist tot

Die ehemalige Skirennfahrerin und Olympiasiegerin Rosi Mittermaier ist am Mittwoch im Alter von 72 Jahren gestorben. Das gab ihre Familie nun bekannt. Der BR hatte zuerst darüber berichtet.

"Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 04.01.2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist", teilte die Familie mit.

Nach ihrem Debüt 1967 im Weltcup wurde Mittermaier in den folgenden Jahren zu einer der besten Skirennfahrerinnen der Welt. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie zwei Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom und eine Silbermedaille im Riesenslalom, was ihr den Spitznamen "Gold-Rosi" eintrug.

Rosi Mittermaier zeigt im Februar 1976 stolz ihre Medaillen. Mit zweimal Gold und einmal Silber war sie die erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerin bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck. (Foto: Heinz Wieseler/dpa)

Im selben Jahr wurde die Oberbayerin zudem Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin. Danach trat sie von ihrer Profikarriere zurück. In den vergangenen Jahrzehnten war sie jedoch als Botschafterin für Gesundheit und Sport präsent.

Mit ihrem Ehemann Christian Neureuther hat sie zwei Kinder: Die Modedesignerin Ameli Neureuther und den ehemaligen Skirennfahrer Felix Neureuther.

Die ehemaligen Skirennfahrer Rosi Mittermaier und Christian Neureuther 2017 auf dem Roten Teppich in Bayreuth. (Foto: Tobias Hase / DPA)