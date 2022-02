Skeleton-Weltmeister Grotheer startet stark bei Olympia

Mit Bahnrekord in 1:00,00 Minuten gelang Grotheer am Donnerstag mit Startnummer vier gleich ein idealer Lauf. Sotschi-Olympiasieger Alexander Tretjakow aus Russland hat als Zweiter 0,36 Sekunden Rückstand auf Grotheer, der für die erste deutsche Männer-Medaille bei Olympia sorgen könnte. Dritter ist der Chinese Yan Wengang, der überraschend den Vorzug vor seinem Landsmann Geng Wenqiang bekam. Dieser hatte immerhin in Innsbruck für den ersten chinesischen Weltcupsieg gesorgt.

Der Weltcup-Gesamtzweite Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg leistete sich einige Fehler und liegt vor dem sechsfachen Weltmeister und Weltcupgesamtsieger Martins Dukurs aus Lettland auf Rang fünf. Der Winterberger Alexander Gassner, der im Oktober den vor-olympischen Test im Sliding Centre Yanging gewann, belegt nach dem ersten von vier Wertungsläufen Rang neun.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-54786/3

