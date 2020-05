„Skandal“: VfB legt Einspruch gegen 1:2 in Wiesbaden ein

Von Schwäbische Zeitung

In welchen Situationen ist die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus am größten? Dazu waren lange weniger Fakten bekannt als erwartbar. Zwar gilt als ziemlich sicher, dass das Virus in geschlossenen Räumen eher von einem Menschen zum nächsten wechselt als im Freien. Doch ganz so einfach ist es nicht immer.

Mit dem Verlauf der Corona-Pandemie gibt es nun immer mehr sogenannte Kontaktverfolgungs-Studien, die belegen, in welchen Situationen das Virus sich offenbar besonders gut weiterverbreitet hat.