Simon Geschke wechselt von Sunweb zu BMC

Wer über Kopfschmerzen, eine ziepende Wade oder einen schmerzenden Rücken klagt, bekommt oft die Antwort: „Dann nimm doch eine Ibu.“ Ibuprofen ist das beliebteste Schmerzmittel in Deutschland. Doch schnell eine „Ibu“ zu nehmen, könnte in den kommenden Tagen nicht mehr ganz so einfach sein, denn bestimmte Wirkstärken und Packungsgrößen sind derzeit schwer zu bekommen. Apotheker haben Mühe Ibuprofen zu beschaffen und auch Patienten müssen sich umstellen.