Sieg zum Jahresende: DHB-Team auf gutem EM-Kurs

Hamm (dpa) - Die Moral ist beachtlich, die Spielkultur jedoch noch verbesserungsbedürftig. Zwar überzeugte die deutschen Handball-Nationalmannschaft beim 36:24 (20:11) gegen Weißrussland in kämpferischer Hinsicht, offenbarte aber im Zusammenspiel noch Mängel.

Die Mannschaft von Trainer Heiner Brand muss bis zur EM noch an ihrem Feinschliff arbeiten. Wie schon beim 28:20 im ersten Test gegen den selben Gegner am Vortag in Münster lief auch im letzten Länderspiel des Jahres nicht alles optimal. Gleichwohl feierte der Gastgeber vor 2700 Zuschauern in Hamm nicht zuletzt dank der Treffer von Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen/8/4) und Lars Kaufmann (Göppingen/7) einen ungefährdeten Sieg gegen einen überforderten Gegner.

„Wir sind noch nicht so stabil, um höheren Ansprüchen zu genügen“, urteilte Brand mit Blick auf die kontinentalen Titelkämpfe vom 19. bis 31. Januar in Österreich. Das finale Casting der EM-Kandidaten vor der Benennung des vorläufigen Turnier-Kaders Mitte Dezember verlief für den Bundestrainer dennoch zufriedenstellend. Vor allem der Einsatzwille seiner Schützlinge machte ihm Mut für die kommende Aufgabe: „Die Mannschaft hat erkannt, dass sie sich viele Dinge hart erarbeiten muss.“

Um seine derzeit von Terminstress geplagten EM-Kandidaten nicht zu überfordern, waren in Hamm nur drei Profis dabei, die auch schon in Münster gespielt hatten. Zudem musste der ohnehin vom Verletzungspech geplagte Brand in Steffen Weinhold (Großwallstadt) und Manuel Späth (Göppingen) zwei weitere angeschlagene Spieler ersetzen. Die neu formierte DHB-Auswahl, in der Matthias Flohr (Hamburg) und Jacob Heinl (Flensburg-Handewitt) debütierten, tat sich nur in der Anfangsphase schwer. Nach der ersten Führung in der 8. Minute (5:4) übernahm sie die Regie. Bereits in der Halbzeit gab es beim Stand von 20:11 kaum noch Zweifel an einem neuerlichen Erfolg.

Auch nach Wiederanpfiff dominierte der EM-Vierte nach Belieben. Gegen die nun kraftlosen Weißrussen hatte er leichtes Spiel. Ohne große Mühe wurde die Führung ausgebaut. Vor allem der in der 2. Halbzeit eingewechselte Torhüter Nico Katsigiannis (Minden) nutzte die Chance, um sich zu empfehlen.

Nach Auswertung der beiden Spiele gegen Weißrussland beruft Brand bis Mitte Dezember sein vorläufiges EM-Aufgebot. Aus diesem Kreis wird er seinen endgültigen 16-köpfigen Kader benennen. Vor Beginn des Turniers sind weitere Test gegen Österreich (5. Januar/Innsbruck), gegen Island (9./10. Januar/Nürnberg/ Regensburg) und gegen Brasilien (13. Januar/Mannheim) vorgesehen.