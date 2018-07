Sieg in Zürich: Obergföll schafft WM-Revanche

Zürich (dpa) - Speerwerferin Christina Obergföll ist beim Leichtathletik-Meeting in Zürich die ersehnte WM-Revanche gelungen.

Die Weltmeisterschafts-Vierte siegte am Donnerstagabend mit dem Meeting-Rekord von 69,57 Metern vor der Südafrikanerin Sunette Viljoen (67,46) und Weltmeisterin Maria Abakumowa aus Russland (64,48). Als erste deutsche Gesamtsiegerin in der Diamond League hatte Obergföll schon vor dem ersten Finale der weltweiten Serie festgestanden. Trotz nunmehr fünf Diamond-League-Erfolgen in dieser Saison war die 30-Jährige in Daegu ohne Medaille geblieben.