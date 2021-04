Sieg in Darmstadt: Düsseldorf wahrt Kontakt nach oben

Von Deutsche Presse-Agentur

Weil er keine Corona-Schutzmaske tragen wollte, soll ein 34-Jähriger in Mengen den Sicherheitsmann eines Supermarktes mit einem Baseball-Schläger bedroht haben.

Zuvor habe er in dem Laden ohne ersichtlichen Grund seine Maske abgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der Sicherheitsmann den 34-Jährigen auf die geltende Maskenpflicht hinwies, verhielt dieser sich den Angaben zufolge aggressiv. Danach verlagerte sich der Streit am Samstagnachmittag auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts.