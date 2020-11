Sieg gegen Djokovic: Russe Medwedew im Halbfinale

Im Landkreis Ravensburg sind die Corona-Zahlen am Mittwoch erneut deutlich angestiegen: Das Landratsamt meldete 68 Neu-Erkrankte seit der letzten Meldung am Dienstag. Am selben Tag der Vorwoche waren nur 48 neue Fälle gemeldet worden. Inzwischen sind auch an mehreren Ravensburger Schulen und an einer Kita Fälle bekannt geworden und haben Auswirkungen auf den Betrieb.

Aktuell 800 Menschen im Kreis infiziert Die meisten Neuinfektionen im Landkreis Ravensburg verzeichnete am Mittwoch Bad Waldsee (12), gefolgt von Ravensburg (9) und ...