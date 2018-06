Siebenkämpferin Schäfer wechselt nach Friedrichstein

Siebenkämpferin Carolin Schäfer verlässt nach acht Jahren die LG Eintracht Frankfurt und kehrt zu ihrem nordhessischen Heimatverein TV Friedrichstein-Alt Wildungen zurück, gab die EM-Vierte auf ihrer Homepage bekannt.

„Ich freue mich riesig, wieder für den TV Friedrichstein und damit für meine Heimatregion starten zu können“, sagte die 22-Jährige. Schäfer war in diesem Jahr die erfolgreichste deutsche Mehrkämpferin.

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im August in Zürich stellte sie mit 6395 Punkten eine persönliche Bestleistung auf und gewann danach das Meeting in Talence/Frankreich. „Der Respekt und die Anerkennung aus meiner Heimat, gerade seit der EM in Zürich, haben mir die Entscheidung leichter gemacht“, erklärte frühere Junioren-Weltmeisterin. „Diesen neuen Schwung für die bevorstehenden Aufgaben, auch mit Blick in Richtung WM 2015 in Peking, nehme ich gerne mit.“

Schäfers Erklärung zum Wechsel