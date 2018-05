Siebenkämpferin Schäfer mit drittschnellster Hürdenzeit

Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer ist sicher in den internationalen Siebenkampf von Götzis gestartet. Die Frankfurterin kam über 100 Meter Hürden in 13,25 Sekunden als Dritte ihres Laufs ins Ziel.

Sie blieb damit über ihrer Bestzeit von 13,07. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafissatou Thiam aus Belgien rannte zum Auftakt des 44. Traditions-Meetings in Österreich 13,45 Sekunden. Am schnellsten war die Amerikanerin Erica Bougard mit 12,80.

Schäfer belegte nach der ersten Disziplin mit 1087 Punkten den dritten Platz hinter Bougard (1155) und deren Teamkollegin Alex Gochenour (1090). Götzis ist Qualifikations-Wettkampf für die Leichtathletik-EM vom 7. bis 12. August in Berlin. In drei Wochen in Ratingen haben die Mehrkämpfer die zweite und letzte Chance, das EM-Ticket zu sichern.

Schäfer hat eine Bestleistung von 6836 Punkten und peilt mittelfristig den deutschen Rekord von Sabine Braun (6985 Punkte 1992) an: „Ich hoffe, dass der nicht mehr all zu lange sicher ist. Das ist jedenfalls ein Ziel in meiner Karriere.“ Die Olympia-Fünfte hat in der Vorbereitung „enorm viel mehr trainiert als letztes Jahr“. Die Trainingssteuerung ist aber vor allem auf Berlin ausgerichtet: „Wir haben es so geplant, dass ich bei der EM richtig auftrumpfen kann.“

Veranstalter-Homepage

Leichtathletik-EM Berlin

Porträt Schäfer auf leichtathletik.de

Homepage Carolin Schäfer