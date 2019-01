Shorttrack-EM für Seidel nach erneutem Sturz beendet

Von Elke Oberländer

Auf der B30-Schnellstraße Richtung Ravensburg-Südstadt, am Übergang B30/B32, ist am Sonntagvormittag ein Auto vollständig ausgebrannt. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr ist sind die Gründe hierfür noch unbekannt. Die Fahrzeuginsassin konnte sich in Sicherheit bringen. Auch die B32 war für die Einsatzmaßnahmen vorrübergehend gesperrt.