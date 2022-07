Sherrock Siegerin beim World Matchplay der Frauen

Darts-Spielerin Fallon Sherrock hat bei der ersten Ausgabe des World Matchplays für Frauen den Titel gewonnen.

Die 27-Jährige bezwang in Blackpool nacheinander Katie Sheldon (4:2), Lorraine Winstanley (5:2) und Aileen de Graaf (6:3) und sicherte sich so den mit 10.000 Pfund (circa 11 750 Euro) dotierten Turniersieg. „Es fühlt sich so gut an, diesen Titel gewonnen zu haben und als erster Name auf der Trophäe verewigt zu werden“, sagte die Engländerin.

Sherrock hatte bei der WM 2020 als erste Frau nacheinander zwei Männer besiegt und gilt neben Lisa Ashton als beste Spielerin der Welt. „Ich denke, dass alle Frauen eine wirklich gute Leistung gezeigt haben. Ich denke, so etwas haben wir gebraucht. Hoffentlich können wir weitere Fortschritte machen“, bilanzierte Sherrock zur ersten Ausgabe. Bei den Männern ist das World Matchplay in den Winter Gardens das zweitwichtigste Turnier des Jahres.

