Serena Williams verzichtet auf Olympia-Teilnahme

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams will nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Das teilte die 39-jährige Amerikanerin vor dem Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon mit.

„Ich bin nicht auf der Liste, ich wüsste jedenfalls nicht davon. Und ich sollte nicht drauf sein“, sagte Serena Williams.

Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln im Einzel hatte in den vergangenen Wochen offen gelassen, ob sie zu den am 23. Juli beginnenden Sommerspielen reisen wird. Warum sie sich nun zu einer Absage entschlossen hat, blieb offen. „Es gibt eine Menge Gründe, näher möchte ich heute nicht darauf eingehen. Vielleicht ein anderes Mal“, sagte Serena Williams, die 2012 Olympia-Gold im Einzel holte und dazu mit ihrer Schwester Venus noch dreimal im Doppel. Vor einigen Wochen hatte sie zur Frage eines Olympia-Stars gesagt, sie habe noch keine 24 Stunden ohne ihre dreijährige Tochter verbracht.

Auch der einstige Weltranglisten-Erste und zweimalige Olympiasieger Rafael Nadal aus Spanien hat zuletzt für Olympia abgesagt, der Schweizer Roger Federer ließ seine Teilnahme offen. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic strebt dagegen einen Start in Tokio an.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-161947/2

