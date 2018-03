Serena Williams siegt erneut und trifft auf Schwester Venus

Die vor einem halben Jahr Mutter gewordene Serena Williams hat auch ihr zweites Spiel beim Comeback auf der WTA-Tour gewonnen und steht nun vor einem Prestigeduell mit ihrer Schwester Venus.

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin siegte gegen die an Nummer 29 gesetzte Niederländerin Kiki Bertens 7:6 (7:5), 7:5. Venus Williams hatte sich indes gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 6:4 durchgesetzt.

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber muss unterdessen ihr Zweitrunden-Spiel am Sonntag fortsetzen. Nach einem 3:6 im ersten Satz gegen die Russin Jekaterina Makarowa wurde das Spiel wegen Regens abgebrochen.

Williams hatte am 1. September eine Tochter zur Welt gebracht. Seitdem spielte die Amerikanerin nur bei einem Showturnier in Abu Dhabi im Dezember, ein Doppel im Fed Cup mit ihrer Schwester Venus im vergangenen Monat und bei einem Tiebreak-Turnier am Montagabend in New York. „Es ist noch ein weiter Weg. Ich bin noch ein bisschen eingerostet und mache Fehler, die ich gewöhnlich nicht mache. Es hat sich aber besser angefühlt als in der ersten Runde“, sagte Williams nach ihrem Zweitrunden-Match.

In Indian Wells ist sie erstmals seit Cincinnati 2011 bei einem Turnier nicht gesetzt. Gewinnt sie nun auch gegen ihre Schwester, könnte es im Achtelfinale zum Spiel gegen Julia Görges kommen. Die an Nummer zwölf gesetzte Spielerin aus Bad Oldesloe siegte gegen Natalia Wichljanzewa aus Russland mit 6:4, 6:1.

