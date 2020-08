Serena Williams scheitert an der Nummer 116 der Welt

Eigentlich hat es in diesem Sommer in der Region zwischendurch immer wieder geregnet. Mal ein sattes Gewitter, mal hat der Himmel die Schleusen sogar stundenlang geöffnet. Und der Bodenseepegel ist mit derzeit etwa 3,70 Meter nur rund 30 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Doch der Schein trügt: In vielen Flüssen und vor allem Bächen im Bodenseekreis wird das Wasser knapp und knapper.

Die Regenfälle der vergangenen Wochen haben nur für kurzfristige Entspannung gesorgt.