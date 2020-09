Serena Williams nach Sieg gegen Sloane Stephens weiter

Serena Williams steht bei den US Open in New York im Achtelfinale.

Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann ihre Drittrunden-Partie gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens mit 2:6, 6:2, 6:2 und hat damit weiter ihren 24. Grand-Slam-Titel im Visier. Williams verwandelte gegen die US-Open-Siegerin von 2017 nach 1:43 Stunden ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale am Montag trifft die langjährige Nummer eins der Welt auf die Griechin Maria Sakkari. Gewinnt Williams in New York, zieht sie nach Grand-Slam-Siegen mit der Australierin Margaret Court gleich.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Williams bei den US Open jeweils im Finale verloren.

dpa:200905

