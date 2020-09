Serena Williams erreicht zweite Runde der US Open

Serena Williams ist bei den US Open mit einem Zweisatz-Sieg gegen ihre amerikanische Landsfrau Kristie Ahn in die zweite Runde eingezogen.

Bei ihrer 20. Teilnahme am wichtigsten Tennisturnier der USA setzte sich Williams am Dienstag (Ortszeit) in 81 Minuten mit 7:5, 6:3 gegen Ahn durch. Die 38 Jahre alte Williams strebt bei dem Grand-Slam-Turnier in New York ihren 24. Titel bei einem der vier weltweit bedeutendsten Turniere an. Damit würde sie mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen.

