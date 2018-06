Mit seiner neuen „Bad-Waldsee-Fahne“ in VfB-Farben hat der Waldseer Fußball-Fan Hajo Leuter gleich beim ersten WM-Deutschlandspiel am Sonntag im Moskauer Olympiastadion „Luschniki“ Werbung für seine Heimatstadt gemacht. Obwohl Außenseiter Mexiko den amtierenden Weltmeister entzaubert hat, zieht Leuter in seiner E-Mail an die „Schwäbische Zeitung“ gar kein so schlechtes Fazit aus dieser ersten Vorrunden-Begegnung: „Es war ein intensives Match und unser Team kommt Zug um Zug in den Turniermodus – wir haben hier sicherlich noch nicht fertig.