Semenya startet zum Diamond-League-Auftakt in Doha

800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya wird zwei Tage nach dem CAS-Urteil überraschend zum Auftakt der Diamond-League-Serie in Katars Hauptstadt Doha starten.

Die 28-jährige Südafrikanerin steht erst seit heute auf der Startliste des hochkarätig besetzten Leichtathletik-Sportfestes. Der Start des 800-Meter-Rennens am Freitagabend ist für 20.07 Uhr MEZ angesetzt.

In Top-Form hat Semenya im vorigen Jahr sogar den Uralt-Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten) aus dem Jahr 1983 angegriffen. In Paris kam sie der Bestmarke am 30. Juni 2018 mit persönlicher Bestzeit von 1:54,25 Minuten am nächsten.

Über die zwei Stadionrunden hat Semenya seit 2009 ihre größten Erfolge erzielt. In Doha wird sie ihr vorerst letztes Rennen bestreiten, bevor am 8. Mai die neue IAAF-Regel in Kraft tritt. Die Mittelstreckenläuferin muss dann ihren natürlichen Testosteron- Wert durch Medikamente senken, damit sie an der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) teilnehmen kann. Die neue Regelung umfasst Frauenrennen zwischen 400 Metern und einer Meile (1609 Meter).

