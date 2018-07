Selbstbewusster Gay will WM-Titel und Weltrekord

Tyson Gay ist ein ruhiger Typ. Er redet langsam, leise und in der Regel auch sehr bedächtig. Vor dem 100-Meter-Finale der Leichtathletik-WM in Berlin hat sich aber auch der US-Sprinter von dem Hype anstecken lassen, der rund um sein Duell mit Olympiasieger Usain Bolt herrscht.

„Ich möchte den Titel gewinnen. Und ich möchte den Weltrekord brechen. Ich denke, ich bin in der besten Form, die ich je hatte“, sagte der Titelverteidiger auf einer Pressekonferenz in Berlin drei tage vor dem Show down.

Der Weltmeister von 2007 weiß um sein Image. „Einige von Ihnen halten mich für langweilig, weil ich mich immer nur auf meine Rennen konzentriere“, sagte er zu den rund 100 anwesenden Journalisten, bevor das Thema wechselte. „Ich kann über diesen Fall zu wenig sagen“, meinte er zum widerrufenen Ausschluss von Asafa Powell und fünf weiteren jamaikanischen Sprintern. Später fügte er hinzu: „Ich glaube, nein, ich weiß, dass der 100-Meter-Sieger in Berlin sauber sein wird.“

Wer dieses Rennen gewinnt, beschäftigt die Medien und die Zuschauer im Vorfeld der WM mehr als jede andere Frage. Bolt oder Gay - jemand anderem traut auch der Amerikaner nicht zu, der schnellste Mann der Welt zu werden. „Es geht hier nur um uns beide“, sagte Gay, „ich sehe keinen anderen, der solche Zeiten laufen kann.“ Alles, was zwischen Bolts Weltrekord (9,69) und 9,60 Sekunden liegt, glaubt der 27-Jährige laufen zu können. Eine Zeit unter 9,60 Sekunden hält er dagegen für „unfassbar“. Gay führt die Weltjahresbestenliste mit 9,77 Sekunden an. Trotzdem gilt er im Duell mit dem Jamaikaner nur als Außenseiter.

Der Showdown wird auch deshalb mit so großer Spannung erwartet, weil es ein solches 100-Meter-Duell bislang nur einmal gab. Im Mai 2008 lief Bolt in New York seinen ersten Weltrekord und besiegte den Amerikaner klar. Seitdem gehen sich die beiden aus dem Weg. Mal unfreiwillig wie nach Gays Verletzungsproblemen bei den Olympischen Spielen 2008, aber meist gewollt, wie bei den großen Meetings in diesem Jahr. „Es ist aber eine große Motivation, ihn zu schlagen“, sagte Gay. Und: „Er ist ein lustiger Typ.“

Sorgen um seine Fitness muss er sich im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr machen. Zuletzt hatte Gay seinen Start beim Meeting in Cottbus zwar wegen Leistenbeschwerden abgesagt. Jetzt fühlte er sich aber schon wieder gut. „Ich war am Morgen bei meinem Arzt“, erzählte er. „Und der sagte, ich solle mich nur auf mein Rennen konzentrieren. Alles andere sei okay.“