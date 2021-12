Selbst Kartellbosse wollten ein Selfie: Das hat Jonas Deichmann bei seinem Triathlon um die Welt erlebt

Jonas Deichmann wurde 1987 in Stuttgart geboren und wuchs im Schwarzwald auf. Der Extremsportler hält mehrere Langstrecken-Weltrekorde auf dem Fahrrad. Für seinen Triathlon um die Welt schwamm er 456 Kilometer durch die Adria, radelte 20000 Kilometer von Dubrovnik nach Wladiwostok und durchlief Mexiko in 120 Marathons. Seine Erlebnisse hat er in einem Buch aufgeschrieben: „Das Limit bin nur ich“ (ISBN: 978-3-8464-0801-8).