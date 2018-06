Seidenberg geht mit Boston in NHL-Playoffs in Führung

Toronto (dpa) - Nationalspieler Dennis Seidenberg ist mit den Boston Bruins in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit 2:1 in Führung gegangen. Die Bruins gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Toronto Maple Leafs mit 5:2.

Zum Auftakt der K.o.-Runde hatte der Meister von 2011 einen 4:1-Sieg gefeiert, anschließend jedoch durch eine 2:4-Niederlage den Ausgleich in der Serie „best of seven“ hinnehmen müssen. Im dritten Spiel trafen Adam McQuaid, Rich Peverley, Nathan Horton, Daniel Paille und David Krejci zum deutlichen Erfolg für die Bruins. Das vierte Spiel ist an diesem Mittwoch wieder in Toronto.