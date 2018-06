Sehnsucht nach der Null

Es wird Zeit, dass wieder etwas Zug rein kommt in die Sache, und Österreich ist da genau der richtige Gegner. Seit dem denkwürdigen 4:4 gegen Schweden nach 4:0-Führung hat sich rund um die Fußball-Nationalmannschaft eine Gegentor-Debatte entwickelt, befeuert von drei Freundschaftsspielen, die man aus diversen Gründen getrost als Muster ohne Wert bezeichnen darf: 4:2 gegen Ecuador, 3:4 gegen die USA, zuletzt 3:3 gegen Paraguay. So aufgeregt ist die Fußballnation ob der vielen Gegentore, dass sie schon Probleme hat, den nach wie vor fabelhaften Angriffsfußball des Löwschen Talentreservoir zu genießen. Kann Deutschland denn nicht mehr verteidigen?

Sogar Offensivspieler Thomas Müller hat sich gestern aufgerufen gefühlt, für eine gute Defensivarbeit zu werben. „Die Verteidigung ist immer am wichtigsten. Am meisten Spaß machen 1:0-Siege. Deshalb bin ich klar der Meinung, dass man erst einmal auf die Null schauen sollte“, sagte Müller schmunzelnd und ergänzte wegen ungläubiger Blicke: „Haben Sie schon mal ein 1:0 über 80 Minuten verteidigt? Da ist bis zur letzten Minute Adrenalin drin. Wenn man nach 50 Minuten 5:0 führt, kann man nachher sagen, das war eine Gala. Aber auf dem Platz macht die letzte halbe Stunde keinen Spaß mehr.“

Kapitän Philipp Lahm erklärte, dass man das Thema Defensive „diese Woche in Angriff genommen“ habe, „damit wir weniger Torchancen zulassen. Das ist uns allen bewusst nach so einem Spiel wie gegen Paraguay“, sagte Lahm und ergänzte leicht genervt: „Es verteidigt die ganze Mannschaft, das haben wir in den letzten Jahren oft genug erzählt.“

Wie das geht, hat der Bundestrainer mit seinen Spielern intensiv besprochen und eingeübt. Mit Spielanalysen und Trainingsauswertungen zeigte Löw den einzelnen Mannschaftsteilen auf, wie er sich die richtige Balance zwischen Offensiv-Spektakel und Defensiv-Kompaktheit vorstellt. „Die ganze Mannschaft ist gefordert. Die Abwehr muss nach vorne kommen, das Mittelfeld aggressiv agieren, die Stürmer früh attackieren“, forderte Löw.

Das Ziel ist nah

Es darf davon ausgegangen werden, dass das heute gegen Österreich (20.45 Uhr/ZDF) wieder besser funktioniert. Wie bisher fast immer, wenn es um mehr ging als die berühmte Goldene Ananas, wenn Joachim Löw seine Mannschaft längere Zeit beisammen hatte und das taktische Verhalten seiner verschiedene Defensivsysteme gewohnten Stars abstimmen konnte. An der Motivation wird es heute in der mit 68 000 Zuschauern ausverkauften Münchner Arena nicht fehlen, denn nach Siegen gegen Österreich und am Dienstag auf den Faröern könnte die Reise zur WM in Brasilien vermutlich schon gebucht werden. Deutschland führt die Gruppe C mit 16 Punkten vor Österreich, Schweden und Irland (alle 11) an und darf darauf zählen, dass sich die Konkurrenz gegenseitig noch Punkte abnehmen wird.

„Jeder einzelne Spieler wird bis in die Haarspitzen motiviert sein“, versprach Löws Assistent Hansi Flick am Donnerstag. „Die Österreicher kommen immer einen Schritt näher. Aber wir wollen klarstellen, dass es noch nicht soweit ist“, bestätigte Müller. Seit 1931 hat Österreich in Deutschland nicht mehr gewonnen. „Wir sind dann stark, wenn wir Schnelligkeit, Laufbereitschaft, Konzentration und Präsenz ins Spiel einbringen“, fasste Flick die Voraussetzungen für den angestrebten 25. Sieg gegen Österreich zusammen.

Auch ein weiterer personeller Ausfall soll nicht ins Gewicht fallen. Die medizinische Abteilung hat beim Leverkusener Lars Bender einen kleinen Einriss der Muskelhülle am Beckenkamm diagnostiziert. Damit fällt der 24 Jahre alte Mittelfeldmann für beide Spiele aus. Die weiteren 18 Feldspieler und drei Torhüter seien „fit und einsatzbereit“, meldete Flick. Nach den Ausfällen von Bastian Schweinsteiger, Ilkay Gündogan und nun auch Lars Bender gilt der Münchner Toni Kroos als erste Option neben Sami Khedira im defensiven Mittelfeld. „Jeder kann eins und eins zusammenzählen“, sagte Flick.

Für das große Ziel stellt Philipp Lahm auch sein Jubiläum im heimischen Stadion hintenan. „Wichtig ist, dass wir gewinnen“, unterstrich der 29 Jahre alte Münchner: „Mein 100. Länderspiel ist eine schöne Nebensache.“ Bis zum Rekord von Lothar Matthäus (150 Spiele) ist es noch weit hin, und Lahm weiß, dass es da noch andere Kandidaten gibt: „Es gibt Spieler wie Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger, die jünger als ich sind und mehr oder nur knapp weniger Spiele absolviert haben.“ Schweinsteiger steht bei 98, Podolski sogar bei 111. Beide fehlen am Freitag gegen Österreich und am Dienstag auf den Färöern.

Die meisten Länderspiele

1. Lothar Matthäus 150

2. Miroslav Klose 128

3. Lukas Podolski 111

4. Jürgen Klinsmann 108

5. Jürgen Kohler 105

6. Franz Beckenbauer 103

7. Joachim Streich (DDR)102

8. Thomas Häßler 101

9. Hans-Jürgen Dörner (DDR) 100

Ulf Kirsten (51 DDR)100

11. Philipp Lahm 99

12. Michael Ballack 98

Bastian Schweinsteiger 98