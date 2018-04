Segel-Bundesliga startet in eine spannende Saison

Wenn am Freitag die Segel-Bundesliga in Friedrichshafen in ihre sechste Saison startet, sind auch fünf Vereine vom Bodensee mit dabei. In der 1. Liga gehen der Segel- und Motorboot-Club Überlingen (SMCÜ), der Lindauer Segler-Club (LSC) und der gastgebende Württembergische Yacht-Club (WYC) ins Rennen. In der 2. Liga sind es der Bodensee Yacht-Club Überlingen (BYCÜ) sowie der mitveranstaltende Konstanzer Yacht-Club (KYC).

Das Überraschungsteam der Saison 2017 war der SMCÜ. Mit einem Sieg beim Auftakt vor Jahresfrist am Chiemsee machte Überlingen allen klar, dass mit den Seglern zu rechnen ist. Dabei weicht das Konzept der Überlinger ziemlich von dem der anderen ambitionierten Ligavereine ab. Über ganz Deutschland sind deren Kadermitglieder verstreut. Ein gemeinsames Training ist so nur unregelmäßig möglich. Dennoch waren die Überlinger über die weiteren fünf „Spieltage“ in der Tabelle immer ganz vorne dabei, hatten sogar Chancen auf den Meistertitel – bis zum allerletzten Rennen. Da genügte eine kleine Unachtsamkeit und eine ungünstige Konstellation, sodass in Sichtweite der Ziellinie in einem Windloch die Chance verloren war – und „nur“ Platz drei insgesamt herauskam. Auf dem Treppchen der Bundesliga zu stehen war dennoch für den Verein ein riesiger Erfolg. An das Vorjahr wollen diesmal Tino Mittelmeier, Franziska Bäurle, Sven Heßberger und Henrik Schaal anknüpfen.

Wie hoch die Leistungsdichte vor allem in der 1. Liga inzwischen geworden ist, zeigt der Umstand, dass vor dem letzten Event 2017 tatsächlich alle Vereine ab dem vierten Platz noch abstiegsgefährdet waren.

Keinen unterirdischen Tag

Entsprechend angespannt waren die Nerven – und auch die Segler des WYC mussten sich anstrengen, nicht wieder ihren schon fast traditionell zwei guten Tagen erneut einen beinahe unterirdischen dritten folgen zu lassen. Mit Platz zwölf hatten sie zwar ihr ursprüngliches Saisonziel 2017 nicht erreicht, waren aber letztlich über den klaren Klassenerhalt froh. Für dieses Jahr haben die WYC-Segler ihrem Präsidenten Oswald F. Freivogel versprochen, es nicht mehr so nervenaufreibend zu machen. Ein Platz unter den Top acht hat WYC-Team-Manager Klaus Diesch als Ziel für 2018 formuliert.

Vor zwei Jahren noch mit Blick aufs Treppchen, dieses Jahr vor dem Überlebenskampf – so stellt sich die Situation des Lindauer Segler-Clubs dar. Denn jahrelang setzte der LSC auf ein kleines, eingespieltes Team um Steuermann Veit Hemmeter. Er und seine Schwester Teresa (die voriges Jahr aufgrund eines Auslandsaufenthalts nur einmal segelte), sind zum Bayerischen Yacht-Club gewechselt. Fabian Gielen, ebenfalls einer der Leistungsträger des LSC-Teams, steht dieses Jahr auf der Kaderliste der Segel-Kameradschaft „Wappen von Bremen“. Neu im Amt des Teammanagers ist Felix Kling, der eine komplett neue Mannschaft aufbauen musste. Vor allem Nachwuchssegler hat er zusammengetrommelt, „um möglichst bald den Klassenerhalt zu sichern“. Mit Spannung wird geschaut, wie sich diesmal Yannick Netzband, Samuel Störr, Moritz Kuttruff und Naomi Dörr schlagen. Ganz besonders, da die früheren drei LSC-Segler in Friedrichshafen für ihre neuen Vereine antreten.

In der zweiten Liga setzt auch der Konstanzer Yacht-Club auf ein eingespieltes Team. Matchrace-Spezialist Felix Schrimper steuert. Die Mitsegler sind diesmal seine Schwester Caro, Dominik Maier-Ring und Sebastian Uecker. Das KYC-Team gewann 2017 zwar den Auftakt-Event, am Ende wurde mit Platz sechs aber zweimal der Wiederaufstieg in die 1. Liga verpasst, wo der KYC die ersten drei Jahre segelte. Mit dem „sicheren Verbleib in der 2. Liga“ wäre auch Teammanager Christian Rau zufrieden.

In der Mitte der 2. Liga landete seit zwei Jahren auch der Bodensee Yacht-Club Überlingen. In Friedrichshafen werden Matthias Steidle, Alexandra Lauber, Joseph Pochhammer und Jonathan Koch segeln. Mit neuen Kadern kommen aber auch der Titelverteidiger NRV aus Hamburg und der zweimalige Meister DTYC aus Tutzing an den Bodensee.