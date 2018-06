Seferovic bei Eintracht Frankfurt wieder im Training

Stürmer Haris Seferovic hat wieder das Training bei Eintracht Frankfurt aufgenommen und scheint nach den Transferspekulationen der Vorwochen doch noch eine Zukunft bei dem Fußball-Bundesligisten zu haben.

„Ich weiß, was ich an Haris habe. Das ist ein sehr guter Spieler, der uns sicherlich helfen kann“, sagte Trainer Niko Kovac gegenüber Frankfurter Medien.

Bislang galt der 24-Jährige stets als Kandidat für einen Vereinswechsel, da die Eintracht in diesem Sommer noch Transfererlöse erzielen muss und in Branimir Hrogta von Borussia Mönchengladbach bereits einen neuen Angreifer verpflichtet hat. Doch aktuell deuten die Anzeichen eher auf einen Verkauf von Luc Castaignos hin.

Außerdem lobte Kovac am Mittwoch ausdrücklich den Fitnesszustand von Seferovic. „Haris ist in einem guten Zustand, er hat im Urlaub nicht viel verloren und fängt deshalb nicht bei Null an. Ich bin selbst überrascht, dass er ziemlich gut dabei ist“, sagte der Coach. Seferovic nahm im Juni mit der Nationalmannschaft der Schweiz an der Fußball-EM teil und erhielt danach noch einen Sonderurlaub.

