Sebastian Fandert trainiert künftig die Razorbacks

Die Mission Klassenerhalt in der German Football League Süd gehen die Ravensburg Razorbacks mit einem neuen Cheftrainer an. Wie der Erstligaaufsteiger am Freitag mitteilte, steht Sebastian Fandert in der kommenden Saison an der Seitenlinie der American Footballer des TSB Ravensburg.

Der 32-jährige Dresdner wechselt zum 1. Januar von den Luzern Lions aus der ersten Schweizer Liga nach Ravensburg und wird bei den Razorbacks zum einen der Cheftrainer, zum anderen auch Defense Coordinator. Oliver Billstein, der zu Beginn der vergangenen Saison das Traineramt von John Gilligan übernahm und die Razorbacks zur Meisterschaft in der GFL2 Süd und zum Aufstieg führte, konzentriert sich wieder auf seine Arbeit als Sportlicher Leiter.

Trotz seiner erst 32 Jahre hat Fandert laut Mitteilung der Razorbacks schon einige Erfahrung im American Football. Unter anderem war er 2011 im Trainerteam des amtierenden deutschen Meisters Braunschweig. 2016 machte Fandert die Verteidigung der Pribram Bobcats zur besten der ersten tschechischen Liga. Das hat auch dazu geführt, dass Fandert seit 2018 die tschechische Nationalmannschaft als Cheftrainer betreut. In den ersten Ligen der Schweiz, Tschechien, Österreich, Dänemark und Deutschland war der Dresdner schon tätig. „Natürlich wird die GFL eine andere Herausforderung als die GFL2 und wir werden hart an uns arbeiten müssen“, wird der neue Cheftrainer zitiert. „Aber die Razorbacks und ich hatten von Beginn an die gleichen Ideen für die Organisation und das GFL-Team. Außerdem wurde in den letzten Jahren gut gearbeitet, sodass wir eine erstklassige Infrastruktur haben, auf die wir nun zurückgreifen können.“

Aus Rücksicht auf seine Familie wollte Billstein nicht weiterhin eine Doppelrolle einnehmen, sondern sich voll auf die sportliche Leitung konzentrieren. „2019 war eine unglaublich spannende und intensive Erfahrung für mich als Trainer“, sagt Billstein. „Ich bin mir sicher, dass ich die Razorbacks am besten als Sportlicher Leiter unterstützen kann.“ Zum ersten Mal in ihrer Geschichte spielen die Ravensburger in der kommenden Saison erstklassig.