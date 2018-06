Scoring Leader

RangNamePunkte pro Spiel1.Kevin Durant (Oklahoma City)31,92.Carmelo Anthony (New York Knicks)27,43.LeBron James (Miami Heat)27,14.Kevin Love (Minnesota Timberwolves)26,25.James Harden (Houston Rockets)25,46.Blake Griffin (Los Angeles Clippers)24,17.Stephen Curry (Golden State Warriors)248.LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers)23,29.DeMar DeRozan (Toronto Raptors)22,810.DeMarcus Cousins (Sacramento Kings)22,711.Al Jefferson (Charlotte Bobcats)2212.Russell Westbrook (Oklahoma City)21,813.Paul George (Indiana Pacers)21,714.Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)21,615.Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)20,916.Damian Lillard (Portland Trail Blazers)20,816.Anthony Davis (New Orleans Pelicans)20,818.Brook Lopez (Brooklyn Nets)20,719.Isaiah Thomas (Sacramento Kings)20,620.Goran Dragic (Phoenix Suns)20,321.Rudy Gay (Sacramento Kings)20,222.Ryan Anderson (New Orleans Pelicans)19,823.John Wall (Washington Wizards)19,424.Chris Paul (Los Angeles Clippers)19,124.Dwyane Wade (Miami Heat)19,126.Monta Ellis (Dallas Mavericks)1927.Kevin Martin (Minnesota Timberwolves)18,828.Al Horford (Atlanta Hawks)18,629.Klay Thompson (Golden State Warriors)18,530.Dwight Howard (Houston Rockets)18,430.Arron Afflalo (Orlando Magic)18,430.Jamal Crawford (Los Angeles Clippers)18,4