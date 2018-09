SCM stellt Clubrekord auf - Auch Berlin und Melsungen siegen

Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga souverän fortgesetzt und einen Vereinsrekord aufgestellt.

Der Tabellenführer setzte sich mit 40:31 (19:14) gegen GWD Minden durch und gewann damit erstmals in seiner Clubhistorie die ersten sieben Spiele einer Bundesliga-Saison. Der erneut starke Nationalspieler Matthias Musche war mit zehn Treffern bester Torschütze der Gastgeber.

Auch beim lockeren Sieg der MT Melsungen gegen den VfL Gummersbach war ein deutscher Nationalspieler einer der auffälligsten Akteure. Rückraumspieler Julius Kühn war mit neuen Toren bester Werfer seines Teams und hatte maßgeblichen Anteil am 33:27 (17:8)-Sieg gegen den Traditionsclub. Für die Hessen, die näher an die Spitzengruppe der Liga heranrücken, war es der dritte Erfolg nacheinander. Gummersbach dagegen ist schon früh in der Saison wieder in Abstiegssorgen.

Die Füchse Berlin kommen dagegen besser in Form. Beim HC Erlangen siegte die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic verdient mit 27:22 (16:8). Durch den dritten Pflichtspielsieg in Serie rücken die Berliner wieder etwas näher an die Spitzenplätze der Liga heran. Bester Werfer war Matthias Zachrisson mit sieben Treffern.

Spiele vom Donnerstag im Überblick

Tabelle der Handball-Bundesliga