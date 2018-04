Schwimmerinnen Rieder und Riedemann knacken EM-Norm

Von Jan Petermann und Thomas Strünkelnberg

Es ist ein markiger Satz: „Unsere Diesel sind die besten der Welt.“ Sollte man sich als Topmanager von Volkswagen nach all den Abgasquerelen trauen, so etwas in einer Talkshow vor Millionen Zuschauern vom Stapel zu lassen?

Herbert Diess jedenfalls nehmen viele eine solche Aussage durchaus ab – als ehrlich gemeint und nicht allzu hochtrabend. Natürlich kochte die Wut etlicher Autofahrer und Umweltschützer hoch, als er im März bei „Anne Will“ das Festhalten an der Dieseltechnologie rechtfertigte.