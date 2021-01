Schwimmer Wellbrock: Olympia notfalls auch ohne Zuschauer

Als die Schulen in Baden-Württemberg am Montag nach den Ferien in den Fernunterricht gestartet sind, gab es Probleme: Die Online-Plattform Moodle ist wegen der Überlastung vielerorts zusammengebrochen.

Auch an etlichen Ravensburger Schulen lief zunächst nicht alles rund. Letztlich kam man aber recht glimpflich davon; und am Dienstag funktionierte das Lernen auf Distanz wieder reibungslos. Trotzdem sind die Schulleiter beunruhigt.

„Höhen und Tiefen“ am Spohngymnasium Von „Höhen und Tiefen“ spricht Wolfgang Bechler vom ...