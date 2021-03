Schwimm-Weltmeister glaubt an Olympia ohne Zuschauer

Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock rechnet in diesem Sommer mit Olympischen Spielen ohne Zuschauer.

„Ich bin insgesamt sehr gespannt, wie die Spiele vor Ort stattfinden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass in Tokio alles in etwas ruhigerem und kleinerem Rahmen abläuft - und ohne Zuschauer. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das würde das Risiko nur unnötig vergrößern“, sagte der 23-Jährige in der Sendung „Sportblitz“ von Radio Bremen.

Der gebürtige Bremer Wellbrock lebt und trainiert seit 2015 in Magdeburg. 2019 gewann er die WM-Titel über zehn Kilometer im Freiwasser und über 1500 Meter Freistil im Becken. Bei seinen ersten Olympischen Spielen 2016 schied er jedoch bereits im Vorlauf aus.

„Ich konnte bei diesen Spielen sehr viel lernen, mich umgucken, wie man als Profi arbeiten muss. Ich denke, das hat ein bisschen meinen Weg geebnet und mich stark gemacht für das, was kommt“, sagte Wellbrock. „2016 waren 11 000 oder 12 000 Zuschauer im Schwimmstadion - das hat mich damals einfach umgehauen. Das war zu viel für mich, darauf war ich nicht vorbereitet. Das hat mir Angst gemacht. Jetzt bin ich mental so weit, dass ich mich auf die Atmosphäre freue.“

Das Wellbrock-Interview