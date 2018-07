Schwerin gewinnt Volleyball-Finale gegen Dresden

Schwerin (dpa) - Die Volleyballerinnen des Schweriner SC haben Kurs auf den neunten Meistertitel seit der deutschen Wiedervereinigung genommen.

Im Final-Hinspiel gewannen die Mecklenburgerinnen 3:2 (25:20, 20:25, 25:14, 21:25, 16:14) gegen den Dresdner SC und verschafften sich vor 2000 Zuschauern in der Schweriner Arena eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag in Dresden. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und es deshalb spannend gemacht. Aber ein 3:2 ist ein 3:2, ein Sieg ein Sieg“, sagte SSC-Trainer Tore Aleksandersen nach der umkämpften Partie.

Der Erfolg der Gastgeberinnen, die zuletzt 2009 Meister waren, stand erst nach einer Spielzeit von 2:05 Stunden fest. Schwerin muss allerdings auch das Rückspiel gewinnen. Sollte Dresden die zweite Partie für sich entscheiden, gibt es einen „Golden Set“, dessen Sieger Meister ist.

Das dritte Aufeinandertreffen von Schwerin und Dresden in dieser Saison - die ersten beiden hatten die Mecklenburgerinnen verloren - war erneut von Spannung geprägt. Die Dramatik blieb bis zum letzten Ballwechsel in der Partie der beiden Ost-Rivalen erhalten, so dass der Tiebreak entscheiden musste. In dem hatten die stürmisch angefeuerten Mecklenburgerinnen dann das bessere Ende für sich.