Schwerer EM-Auftakt für deutsche Curler

München (dpa) - Auf schottischem Eis bestreiten die deutschen Curler die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele.

Neun Wochen vor dem Start ins Medaillenturnier in Vancouver wollen der CC Füssen bei den Männern und das Frauen-Team des SC Riessersee bei der Europameisterschaft in Aberdeen (5. bis 12. Dezember) ein letztes Mal ihre Form überprüfen und dabei auch gut abschneiden. „Beide Teams sollten das Potenzial haben, die Playoffs zu erreichen“, sagt Sportdirektor Ralph Schneider vom Deutschen Curling-Verband (DCV). „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute EM aus deutscher Sicht erleben werden.“

Der CC Füssen mit Skip Andy Kapp, Andreas Lang, Holger Höhne, Andreas Kempf und Uli Kapp hat sich den Einzug in die Playoff-Runde zum Ziel gesetzt. „Wir wollen hier gut abschneiden, unser Saisonhöhepunkt sind jedoch die Olympischen Spiele“, erklärte Andy Kapp, der mit seiner erfahrenen Mannschaft bei der EM im Vorjahr in Schweden Dritter wurde. Die Allgäuer treffen in der ersten Runde am Samstag auf Dänemark und den fünfmaligen Weltmeister Schweden. Die weiteren Gegner sind Titelverteidiger Schottland, die Schweiz, Norwegen, Tschechien, Italien, Frankreich und Finnland.

Weitaus schwerere Aufgaben warten auf die Frauen des SC Riessersee, die es mit dem Weltmeisterschafts-Zweiten Schweden und Titelverteidiger Schweiz zu tun bekommen. „Die Teams sind alle extrem gleich geworden, deshalb sind der Abstieg und ein Medaillengewinn relativ gleich wahrscheinlich“, meinte die 44- jährige Andrea Schöpp vor ihrem 21. EM-Turnier, bei dem sie auf zwei junge Talente setzt. Nach der erst 16-jährigen Stella Heiß holte die Universitätslehrerin die 20-jährige Corinna Scholz in ihre Mannschaft. Gastgeber Schottland, Norwegen, Dänemark, Italien, Russland, Finnland und England sind die weiteren Gegner der deutschen Frauen.