„Das war wie ein Inferno“: Roland Henzi ist am Tag nach dem schlimmen Brand im Yachthafen Gohren in Kressbronn noch immer geschockt. Der Schweizer hatte in der Nacht zu Donnerstag um etwa 1.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem unmittelbar vor seiner Segelyacht, auf der er übernachtete, ein Boot in Flammen aufgegangen war und diese auf weitere Schiffe übergriffen. Bei dem Feuer wurden sieben Boote zerstört, es entstand Sachschaden von weit mehr als einer halben Million Euro.