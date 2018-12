Schweizer Sandro Viletta beendet Ski-Karriere

Der 61-jährige Mann, der am späten Abend des 5. Dezember von einem 54-Jährigen in Primisweiler niedergestochen worden war, ist mittlerweile außer Lebensgefahr: „Dem Verletzten geht es besser“, erklärte der Ravensburger Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl am Dienstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Der mutmaßliche Täter hatte sein Opfer gegen 22.30 Uhr in dessen Garage unmittelbar angegriffen und ihm mit mehreren Messerstichen zunächst lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.