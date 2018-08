Schweinsteiger verliert mit Chicago in Montreal

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS die achte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Illinois verlor das Auswärtsspiel gegen die Montreal Impact knapp 1:2 (0:1).

Die Führung der Kanadier fiel bereits in der 6. Spielminute. Nach einem Foulspiel von Schweinsteiger im eigenen Strafraum verwandelte Ignacio Piatti den anschließenden Elfmeter zum 1:0 für Montreal. Chicagos Nemanja Nikolic (70.) konnte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich der Gäste erzielen. Für die Entscheidung sorgte Daniel Lovitz in der Nachspielzeit (90.+1).

Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 18.831 Zuschauern durch. Chicago liegt mit 23 Punkten weiterhin auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. Der Rückstand des Teams auf den letzten Playoff-Platz im Osten beträgt aktuell zehn Punkte. Auf diesem sechsten Tabellenplatz befindet sich Montreal mit 33 Zählern.

Spielstatistik Montreal Impact-Chicago Fire

MLS Tabelle