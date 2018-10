Schwarzkopf will zu Hause den EM-Titel

18 Siege, zwei Niederlagen – so lautet die Bilanz des 26-jährigen Wangener Profiboxers Festim Kryeziu, der in der Boxerszene unter dem Pseudonym Timo Schwarzkopf bekannt ist. Zum zweiten Mal erfüllt er sich den Traum des „Kampfes zu Hause“. Am 3. November wird es in der Wangener Argensporthalle um den Gürtel des Europameisterschaftstitels der EBU im Superleichtgewicht gehen. Gegner ist der 30-jährige Rumäne Florin Cardos, der in Großbritannien lebt.

Cardos hat wie Schwarzkopf bislang 20 Profikämpfe absolviert. Nur einen hat er, allerdings vor gut zwei Jahren, mit K.o. verloren. Schwarzkopf hingegen musste bislang noch keinen Knock-out erleiden. Dafür steht hinter seinem bislang letzten Kampf in Louisville/USA ein „Lost“. „Normalerweise“, sagt Schwarzkopf, „wird man nach einer Niederlage gar nicht für einen EBU-EM-Kampf zugelassen.“ Dass der Verband in seinem Fall anders entschied, liegt seinen Aussagen nach daran, dass sein letzter Gegner Chris van Heerden „ein Weltklassemann“ ist und die Niederlage – auch unter den Funktionären – umstritten war.

„Eine Frage des Geldes“

Florin Cardos ging auf das Angebot Schwarzkopfs, den Kampf in Wangen auszutragen, ein, auch wenn er zunächst in Rumänien boxen wollte. „Letztlich war es eine Sache des Geldes“, sagt Schwarzkopf. Geld, dass es ihm wert war. Schließlich hatte er seinen Fans schon im März 2017 nach seinem K.-o.-Sieg in der dritten Runde gegen Artem Haroyan Hoffnungen gemacht. „Es war mein erster Profikampf in Wangen und ich hoffe, es wird nicht der letzte sein!“, sagte er damals. Zu Hause, in der Heimat, die ihm viel bedeutet, fühlt sich Schwarzkopf am wohlsten: „Da sind einfach viele gute Leute da.“

Wie vor eineinhalb Jahren wird Schwarzkopf mithilfe seines ehemaligen Vereins BC Wangen auch dieses Mal den Boxabend selbst promoten. 1250 Zuschauer finden in der Argensporthalle Platz. 1250 Zuschauer, die er überwiegend hinter sich weiß. „Für mich ist das ein ungemein wichtiger Kampf“, sagt Schwarzkopf. Wichtig deshalb, weil der Sieger dann auch die Chance hat, um den allerhöchsten EM-Titel zu boxen.

Cardos, das weiß Schwarzkopf, wird aber alles andere als einfach werden. In der Weltrangliste liegt der Rumäne im Ranking auf Rang 54 – Schwarzkopf auf Platz 61. Wird es da ein Nachteil sein, dass Schwarzkopf mit dem Gedanken an den im April verloren gegangenen Kampf in den Ring steigen wird? Nein, sagt er. Und: „Man kann hinfallen, aber man muss halt auch wieder aufstehen. Ich glaube sogar, die Niederlage hat mich noch stärker gemacht.“

Mehrere weitere Kämpfe

Um die zwölf Runden gegen Cardos zu überstehen, wird er mit seinen Sparringspartnern in Stuttgart und Berlin noch bis eine Woche vor der Begegnung trainieren: „Dann werde ich in Wangen sein und nur noch ein lockeres Training machen, um Kraft zu sammeln.“

Neben dem Duell Timo Schwarzkopf gegen Florin Cardos werden die Wangener Zuschauer am Samstag, 3. November, auch noch sieben bis acht weitere Kämpfe zu sehen bekommen. Läuft alles nach Plan, wird in einer Gewichtsklasse auch eine Deutsche Meisterschaft in der Argensporthalle ausgetragen.