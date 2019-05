Schwarzkopf will es in Wangen wissen

Karten für das Box-Großereignis in der Wangener Argensporthalle am 22. Juni ab 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) gibt es bereits. Sie kosten zwischen 30 Euro (Tribüne) und 90 Euro (Ringplätze). Auch VIP-Tickets mit der Option, in der MTG-Sportinsel zu essen und zu trinken, gibt es (90/130 Euro). Tickets und weitere Auskünfte gibt es ab sofort unter profibox-event@web.de oder ab Freitag bei den Wangener Geschäften Sport Haschko und Kürschner Mayer.